„Mie, așa, parcă nici nu-mi vine să cred. Eu joc și la loto, la bingo, peste tot. Am zis că poate într-o zi îmi dă și mie Dumnezeu. Banii îi dau copiilor, mai opresc și eu. Mai ales că m-am pensionat acum și primesc doar 1.000 de lei pe lună, după 39 de ani de muncă”, a spus Tudorel Pîșcu.

Bărbatul a lucrat toată viața ca restaurator de mobilă veche și mai muncește din când în când.

„Mai am lucrări pe la miniștri, doctori, decani, toți mă recomandă. Am restaurat și mobilă aproape arsă. Florentină, barocă, Chippendale, fiecare are secretul ei cum se face”, a mai spus bucureșteanul.

Marea Dezlipeală este la ediția a IX-a și a durat șase săptămâni. Libertatea a dat până acum mii de premii, bani cash și electrocasnice mici și mari.