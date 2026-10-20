Un șofer a mers la cinci service-uri pentru un șuierat la VW Golf, înainte ca un mecanic român să descopere cauza sunetului „ciudat”

Un mecanic român a identificat cauza unui șuierat la un Volkswagen Golf TDI, după ce cinci service-uri au recomandat înlocuirea turbinei. Testele au arătat că problema era provocată de o neetanșeitate pe traseul de evacuare.

Un zgomot suspect a dus la cinci diagnostice identice

Turbina este una dintre componentele care pot genera costuri ridicate atunci când necesită înlocuire. În cazul unui Volkswagen Golf echipat cu un motor diesel TDI, proprietarul a început să audă un șuierat specific după ce accelera mai puternic.

Motorul nu prezenta însă pierderi de putere și nici alte simptome evidente ale unor probleme de funcționare. Îngrijorat de zgomot, proprietarul a mers la un service, unde i s-a spus că turbina se apropie de sfârșitul duratei de viață și trebuie înlocuită.

În decursul unui an, acesta a cerut și alte patru opinii, iar toate service-urile au ajuns la aceeași concluzie: turbina trebuia schimbată, relatează publicația piataauto.md.

David a abordat însă problema diferit și a explicat de ce un șuierat nu indică automat o defecțiune a turbinei. Potrivit mecanicului, înainte de a recomanda înlocuirea componentei, trebuie verificate toate sistemele care ar putea genera un asemenea zgomot.

Circuitul de vacuum, primul pas în diagnosticare

Procedura de verificare trebuie adaptată construcției motorului și tipului de turbină. Există turbine cu geometrie fixă sau variabilă, comandate prin circuite de vacuum ori prin module electronice, iar fiecare configurație necesită o abordare specifică. În cazul motorului TDI verificat de David, turbina era acționată prin vacuum. Din acest motiv, mecanicul a început cu verificarea circuitului de vacuum, unde furtunurile pot crăpa în zone greu vizibile, în special la coturi. De asemenea, racordurile pompei de vacuum pot dezvolta joc.

Cu ajutorul unui vacuumetru, acesta a măsurat presiunea și a constatat o valoare de aproximativ -0,8 bari, pe care a considerat-o normală pentru o turbină folosită, dar încă funcțională. Potrivit explicațiilor sale, o turbină nouă ar avea o valoare de aproximativ -1,0 bari. Pompa de vacuum contribuie la reglarea geometriei variabile a turbinei. Aceasta produce depresiunea necesară, iar o electrovalvă comandată de calculatorul motorului reglează vacuumul transmis actuatorului. Actuatorul deplasează o tijă care modifică poziția paletelor directoare din carcasa turbinei. La turații joase, paletele accelerează gazele către rotor, iar pe măsură ce debitul crește, poziția lor se modifică pentru a controla presiunea de supraalimentare și a preveni supraturarea turbinei.

Calculatorul motorului monitorizează valorile de funcționare și poate interveni atunci când presiunea solicitată nu este atinsă. Abaterile pot duce la înregistrarea unor erori în memoria electronică a mașinii. În cazul analizat, valorile verificate au fost considerate relativ normale.

După verificarea circuitului de vacuum, mecanicul a trecut la testarea etanșeității sistemului de admisie și a celui de evacuare. Traseul de admisie cuprinde întregul circuit al aerului, de la filtrul de aer până la turbină, intercooler și galeria de admisie. Pentru identificarea rapidă a eventualelor scurgeri, David a folosit testul cu fum.

Acesta a exclus pierderi pe traseul de admisie, astfel că investigația a continuat cu sistemul de evacuare, care a fost verificat de la galeria de evacuare și turbină, inclusiv garniturile aferente, până la traseele care duc spre filtrele de particule.

Ce provoca șuieratul

Înainte însă, mecanicul observase un colier pe care existau urme de funingine, ceea ce indica posibilitatea ca gazele de evacuare să se scurgă prin zona respectivă.

Iar testul de etanșeitate a confirmat suspiciunea: exista o neetanșeitate pe traseul de evacuare, care explica zgomotul reclamat de proprietar.

Chiar și o fantă relativ mică poate produce un șuierat asemănător celui asociat unei turbine defecte. În acest caz, zgomotul fusese atribuit în mod eronat turbinei, deși problema provenea din altă parte a sistemului.

Cum poate fi verificată o turbină înainte de înlocuire

Pe lângă testarea circuitelor și a etanșeității, David a explicat și câteva dintre verificările vizuale care pot ajuta la evaluarea stării unei turbine.

Una dintre acestea vizează integritatea palelor. Dacă sunt rupte sau deteriorate, trebuie luată în calcul posibilitatea ca acestea să fi fost afectate de corpuri străine. Într-o asemenea situație, turbina poate necesita într-adevăr înlocuire. O altă verificare privește jocul axului. Un anumit joc radial poate exista inclusiv la turbine noi, în special la cele cu lagăre hidrodinamice. Jocul axial, în schimb, trebuie să fie aproape inexistent. Evaluarea trebuie făcută ținând cont de toleranțele specifice fiecărui model de turbină.