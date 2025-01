Un videoclip publicat recent pe YouTube de Brigada 12 de operațiuni speciale Azov (Ucraina) arată că invadatorii ruși atacă, mai nou, folosindu-se de trotinete electrice și ATV-uri.

Imaginile prezintă trei soldați ruși care înaintează printre cratere pe trotinete electrice, în timp ce alții trec în viteză pe câmpuri noroioase la bordul unor vehicule de teren. Mai mulți ruși încearcă să avanseze pe jos, adăpostindu-se în case în ruine. Pe măsură ce luptele continuă, alte trupe rusești sosesc la bordul unor vehicule blindate. De cealaltă parte, ucrainenii răspund cu drone și muniții cu dispersie.

Conform locotenentului-colonelul Dmitro Pavlenko-Krijeșevski (36 de ani), acest asalt, lansat la sfârșitul lunii trecute în apropiere de orașul Torețk (regiunea Donețk), a fost respins până la sfârșitul zilei.

Descriind bătălia, Dmitro Pavlenko-Krijeșevski spune că este tipică pentru felul în care rușii atacă în ultimul timp. În ciuda pierderilor uluitoare ale armatei ruse – cu peste 1.500 de morți și răniți în fiecare zi în ultimele săptămâni – numărul asalturilor continuă să crească, uneori pentru câțiva metri de pământ.

Armata rusă aruncă în aceste atacuri un număr mai mare de soldați decât în unele etape anterioare ale războiului și îi trimite în lupte pe trotinete electrice, motociclete și ATV-uri, cu obiectivul de a se dispersa rapid pe front.

Dmitro Pavlenko-Krijeșevski, membru al Brigăzii 12 Azov, subliniază că este mai ușor să lovești un camion care transportă 15 soldați inamici decât 15 soldați care vin pe trotinete electrice. „Este o problemă foarte mare”, insistă el, referindu-se la momentul în care vezi mai mulți soldați încercând să străpungă liniile pe trotinete electrice sau ATV-uri.

