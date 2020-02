De Maria Voinea,

Ministrul a aminitit, în postarea ei din social media, că imediat instalarea ei la Ministerul Sănătății, pe 5 martie 2018, a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, din cauza lipsei imunoglobulinelor. De același tratament avea să aibă și ea nevoie un an și jumătate mai târziu.

„În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline”, a scris Sorina Pintea.

Fostul ministru a precizat că a ales să se trateze într-un spital de stat din România.

„În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public”, a mai scris ea pe Facebook.

