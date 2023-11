Proiectul va continua cu construcţia celei de-a doua clădiri, care ar urma să găzduiască celelalte specializări ale unităţii medicale.

„#NoiFacemUnSpital a devenit Noi Am Făcut Un Spital. Am terminat prima clădire. În această seară, am aprins luminile din spital pentru prima dată în mod simbolic. Dar nu ne oprim aici. Continuăm cu a doua clădire, acolo unde am aprins reflectoarele, pentru a construi un adevărat campus medical în România”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reprezentanţii Asociaţiei amintesc că, în 2018, s-a turnat fundaţia Spitalului de Copii.

„În prima clădire se vor muta doar o parte din secţiile Spitalului Marie Curie. Dar toţi copiii bolnavi trebuie să fie trataţi în aceleaşi condiţii moderne. Ce urmează? Construcţia unei a doua clădiri, pentru a muta aici toate celelalte specializări ale spitalului şi a oferi aceleaşi condiţii de tratament”, spun reprezentanții asociației.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul a 350.000 de donatori şi 8.000 de companii

Carmen Uscatu, preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, iniţiatoare a proiectului, a organizat vineri evenimentul care marchează finalizarea primului Spital Naţional de Copii pentru Cancer, Boli Grave şi Traumă.

Recomandări VIDEO. Cum îi umilea primarul fugar Cherecheș pe oamenii din școli: „Calc pe demisia voastră! Dau eu bani de la mine. Aici, la noi, nu e ca la București!”

Ea a declarat că acesta a fost construit cu susţinerea a peste 350.000 de persoane fizice şi 8.000 de companii.

„Astăzi, cu emoţie, spunem «noi am făcut un spital». Un spital în care, pentru prima dată în România, un copil bolnav de cancer va putea fi tratat aşa cum orice părinte îşi doreşte. De mâine spunem «noi facem un campus medical», pentru că avem nevoie să mutăm toate specialităţile Spitalului Marie Curie în spaţii noi, să construim spaţii de training, de cercetare, să facem un hotel pentru părinţi şi copii. Noi nu ne oprim aici, iar pe voi vă rugăm să ne susţineţi în continuare. Suntem 350.000 de oameni, suntem peste 8.000 de companii şi avem nevoie să rămânem împreună, să aducem alături de noi şi statul român în acest proiect de ţară”, a spus Carmen Uscatu, citată de Agerpres.

Ea a menţionat că de acum înainte va exista şi în România un loc în care părinţii care într-o zi află „un diagnostic cumplit” pot să îşi trateze copilul.

Tudor Chirilă: „Pe mine nu mă impresionează avioanele care dau raită pe deasupra Arcului de Triumf”

Prezent la eveniment, artistul Tudor Chirilă a precizat că pe el îl impresionează cei 350.000 de români care au donat bani pentru ridicarea acestui spital, şi nu tehnica militară şi avioanele care sunt scoase la paradă de 1 Decembrie.

Recomandări Acuzată că a primit într-o singură lună mită de la aproape 300 de persoane, fosta șefă a unei secții de Oncologie din Suceava se apără: Dacă îi refuza, pacienții ar fi crezut că vor muri. Ce i-a transmis însă judecătorul

„Noi ştim limba română, adică noi vom face, noi facem, noi am făcut. Statul român nu ştie limba română. Statul român doar o să facă, el e încă la declinare la timpul viitor. Nu a învăţat nici prezentul, nici trecutul, prin urmare eu am o problemă cu statul român, pentru că prima dată trebuie să înveţe româneşte ca să poată să vorbească cu cetăţenii ţării lui şi ca să nu mai existe o adversitate între noi şi statul român, pentru că asta nu poate să fie negată. Pentru mine astăzi este 1 decembrie. Nu pe 1 decembrie, astăzi e 1 decembrie, pentru că pe mine nu mă impresionează tehnica militară şi avioanele care dau raită pe deasupra Arcului de Triumf, ci mă impresionează că 350.000 de români au pus bani şi vă daţi seama ce ţară este asta în care se face o asemenea clădire, ce ţară este asta în care nişte oameni fac un spital, cu toată adversitatea statului român. Ce potenţial ar putea să aibă ţara asta, dacă nu am fi conduşi de hoţi”, a afirmat artistul.

Foto: Daruieste Viata / Facebook.com

Urmărește-ne pe Google News