De Justin Gafiuc,

Niciodată România nu s-a întâlnit cu o asemenea densitate de staruri din fotbal așa cum se va întâmpla la tragerea la sorți a turneului final Euro 2020, eveniment programat sâmbătă, la Romexpo, începând cu ora 19:00.

Luis Enrique, Low, Southgate, Deschamps, Mancini, Koeman, Șevcenko și Giggs sunt numai opt dintre selecționerii care se vor afla la București, reunind pe câteva sute de metri pătrați zeci de trofee și performanțe istorice obținute fie ca jucători, fie ca antrenori, fie în ambele posturi.

Va fi inclusiv președintele federației croate, Davor Suker, un alt nume imens, fost câștigător de Champions League cu Real Madrid, golgeter al Cupei Mondiale și bronz la CM, toate în anul său de grație, 1998.

Suspans doar pe jumătate

Prezentat de Corina Caragea, vedeta ProTV, și jurnalistul portughez Pedro Pinto, amfitrionul obișnuit al acțiunilor UEFA, show-ul zilei va dura 50 de minute, cu operațiunea propriu-zisă a tragerii la sorți fixată la 20 de minute. În rest, se vor desfășura inclusiv o serie de momente artistice, susținute de Orchestra Simfonică București, compozitorul olandez Franck van der Heijden și trupa „The 7 Fingers”.

Din cauza criteriilor impuse de forul continental, o parte din structura grupelor de la Euro se cunoaște deja, astfel că numărul necunoscutelor a scăzut semnificativ. Astfel, Seria B le conține deja pe Belgia, Rusia și Danemarca, urmând să se mai aleagă doar ultima echipă, cea provenită din urna 4. De asemenea, Ucraina și Olanda se vor înfrunta în Seria C, acolo unde ar urma să fie plasată și România dacă trece de barajul din Liga Națiunilor programat la sfârșitul lunii martie.

Recomandări Cum explică Arafat că filmarea secretă de la Colectiv a ajuns la dosar după 4 ani

Cum vor arăta urnele

Urna A: Belgia (grupa B), Italia (grupa A), Anglia (grupa D), Germania (grupa F), Spania (grupa E), Ucraina (grupa C)

Urna B: Franța, Polonia, Elveția, Croația, Olanda (grupa C), Rusia (grupa B)

Urna C: Portugalia, Turcia, Danemarca (grupa B), Austria, Suedia, Cehia

Urna D: Țara Galilor, Finlanda, Islanda/România/Bulgaria/Ungaria (grupa C/F), Bosnia/Irlanda de Nord/Slovacia/Irlanda (grupa E), Norvegia/Serbia/Scoția/Israel (grupa D), Georgia/Belarus/Macedonia de Nord/Kosovo

12 stadioane vor găzdui meciuri la Euro 2020, în afara Bucureștiului aflându-se pe listă Roma, Londra, Bilbao, Munchen, Baku, Amsterdam, Budapesta, Glasgow, Dublin, St. Petersburg și Copenhaga

12 iunie 2020 este ziua meciului de deschidere de la Euro, care se va disputa la Roma, cu Italia una dintre combatante, în timp ce finala se va juca la Londra, pe 12 iulie 2020

GSP.RO Ce pensie are Ilie Năstase, de fapt! Talonul, arătat în direct: „Un general maior în rezervă ia doar...”

HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2019. Racii sunt în căutarea unui reper