Statul român plătește lunar 6.500 de lire chirie pentru directoarea ICR Londra, care n-a vrut să stea într-un apartament gratuit. Cum explică MAE 

ICR Londra își desfășoară activitatea într-un sediu concesionat de către Domeniul Coroanei Britanice. Asta înseamnă că statul român nu plătește chirie, ci doar costurile administrative și utilitățile.

Institutul se află în Belgrave Square, chiar în inima Londrei, într-un vechi palat aristocratic construit în secolul al XIX-lea.

„Clădirea a funcţionat, pe rând, ca ambasadă, reşedinţă a ambasadorului sau a personalului diplomatic şi institut cultural. Înzestrată cu săli spaţioase şi elegante, împodobite cu piese vechi de mobilier şi picturi semnate de mari artişti români, această clădire maiestuoasă posedă, în egală măsură, toate dotările şi întregul suport tehnic al unui institut cultural modern”, se arată pe site-ul ICR.

Apartament de 120 mp

Potrivit surselor Libertatea, de când a început să funcționeze filiala, din 2006, toți cei patru directori au fost cazați într-un apartament generos de la etajul al doilea al clădirii. Are o bucătărie, două băi dotate corespunzător și alte patru încăperi spațioase.

Catinca Maria Nistor, 34 de ani, nu a dorit să locuiască în acest apartament. A făcut cerere la MAE pentru o altă locuință, iar ministerul i-a aprobat închirierea unui apartament în centrul capitalei londoneze. Potrivit surselor ziarului, este situat în apropiere de Harrods, un celebru magazin londonez, iar chiria lunară este de 6.500 de lire sterline pentru 120 mp. La care se adaugă celelalte cheltuieli.

Catinca Maria Nistor | Foto: Facebook

Care sunt chiriile în Londra

Pe piața londoneză, chiria medie a crescut, conform The Guardian, la 2.400 de lire pe lună. Aici intră însă și „garsonierele” și apartamentele mult mai mici decât cel pe care-l folosește directorul ICR Londra.

Conform site-urilor de specialitate, 6.500 de lire pe lună e la cota de „cea mai mare chirie în Kensington și Chelsea pentru un apartament de 4 dormitoare sau mai mult”.

Apartamentul închiriat pentru Catinca Maria Nistor are, conform informațiilor furnizate de Ministerul de Externe al României la întrebările Libertatea, „3 camere”, ceea ce ar însemna două dormitoare, în standardul britanic.

„N-a vrut să fie monitorizată”

„În acest timp, apartamentul în care au stat până acum toți directorii ICR este gol. În opinia mea, acesta este un abuz împotriva intereselor publice al MAE”, a declarat pentru Libertatea un angajat al ICR.

De ce vrea doamna Nistor un apartament separat? Din cauza anturajului în care se mișcă, având nevoie de libertate, pe care nu o are într-o clădire a MAE, care este monitorizată. Angajat al ICR:

MAE: „Nu era disponibil un spațiu de cazare adecvat”

Într-un răspuns pentru Libertatea, MAE a precizat că în sediul ICR Londra „nu există un apartament cu destinația exclusivă de acomodare a directorului”. „Este apartamentul de protocol. În el au stat, fără excepție, toți directorii, prin puterea inerției. Până acum, nu s-a pus vreodată problema ca directorul să vrea să stea în altă parte. E cel mai frumos sediu al institutului, plus că e foarte comod să ai biroul în aceeași clădire”, a declarat o altă sursă din ICR.

Ministerul nu a infirmat prețul plătit pentru apartamentul directoarei Nistor. Rugat să explice de ce preferă să achite o sumă considerabilă de vreme ce putea să locuiască într-un spațiu pentru care să nu plătească chirie, MAE a răspuns:

„Închirierea locuinței s-a realizat la cererea misiunii, la momentul solicitării nefiind disponibil în incinta institutului un spațiu de cazare adecvat. Apartamentul asigurat doamnei Nistor este compus din trei camere, cu suprafața totală de 120 mp, în care sunt incluse și spații cu destinația de primire invitați /birou, asigurate prin norme interne acestor funcții”.

Mai multe surse din ICR spun însă că apartamentul de protocol era gol și la momentul în care Catinca Nistor a făcut cererea la MAE, dar și acum.

Contactată telefonic, Catinca Nistor nu a răspuns. Până la publicarea acestui text, nu a dat curs nici solicitării trimise pe e-mailul oficial.

Are alte contracte, deși n-are voie

Catinca Maria Nistor are și contract cu televiziunea lui Adrian Sârbu, Aleph News. Asta deși, conform prevederilor statutului corpului diplomatic, nu are voie să desfășoare alte activități. Ea realizează rubrica „Femeie, înainte de toate”, iar cea mai recentă ediție e din 4 noiembrie.

Catinca Maria Nistor realizează rubrica „Femeie, înainte de toate”

„Cum face asta? Își ia concediu fără plată, aprobat de fiecare dată la MAE și de către ambasada de la Londra, ca și cum dacă e în concediu nu se mai supune statutului diplomatic”, spune un angajat ICR.

Numită fără concurs, n-a putut să-și expună obiectivele

Catinca Maria Nistor a fost numită director al ICR Londra fără concurs, la propunerea președintelui instituției, Liviu Sebastian Jicman. Aceasta a primit, pe 15 aprilie, avizul pozitiv al Comisiei pentru Cultură a Senatului, deși unii senatori i-au contestat competențele. În cursul audierilor, Nistor nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective odată ce preia mandatul ICR Londra. „Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc”, a spus atunci.

Catinca Maria Nistor a fost numită director la propunerea președintelui instituției, Liviu Sebastian Jicman (dreapta). Imagine din cursul audierilor din Parlament.

Potrivit unui CV online, Catinca Maria Nistor este licențiată în Drept, la Universitatea Nicolae Titulescu. De asemenea, a absolvit, în 2015, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, unde și-a terminat și studiile de master, în 2017.

A mințit în CV

La o lună de la numirea în funcție, site-ul edupedu.ro a scris că Nistor nu a absolvit și nici nu a urmat cursurile prestigioasei universități London School of Economics (LSE) pe care susține, în CV-ul său și în declarația publică din Parlament, că ar fi absolvit-o în 2010, potrivit unui răspuns oficial al LSE.

Catinca Maria Nistor este fiica actorului român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care are sediul central la Londra, scrie site-ul culturaladuba.ro. În mandatul primarului general Gabriela Firea, a fost director interimar al Teatrului Bulandra din București. A fost dată afară după un an, în urma unui protest public al actorilor de la Bulandra.

Noua conducere interimară a teatrului a dat-o în judecată sub acuzația că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite. În primă instanță, pe 19 septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o să returneze teatrului aproape 7.000 de euro. Decizia nu este definitivă.

Într-un interviu acordat pentru culturaladuba.ro în martie 2020, când era manager al Teatrului Bulandra, Catinca Maria Nistor declara: „Când am împlinit 28 de ani, mi-am dat termen până la 35 să am rostul meu la Londra, unde merg frecvent. Am început să-mi construiesc un network acolo. Visul meu e să mă trezesc dimineața, să știu cum arată bucătăria mea, make a tea și breakfast (să-mi fac un ceai și micul dejun, trad.), să merg la lucru și să fac în fiecare zi același lucru, să lucrez on stage (pe scenă, trad.), în Londra”.

