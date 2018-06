Într-o dimineață, în septembrie 2016, Raquel a intrat în camera de zi în pijamale și și-a găsit soțul privind-o cu o expresie nedumerită ca și cum ar fi fost străină, fără urme de afecțiune. Părea că nu știe cine este.

Cu toate că el era nedumerit, soția lui l-a convins să meargă împreună la spital, deoarece ea știa că în urmă cu mai mulți ani a mai trecut odată prin asta, după ce o femeie a încercat să-l ucidă.

În 2001, la vârsta de 35 de ani, Adam fusese managerul filialei locale a unui gigant în telecomunicații. Tocmai divorțase și începuse o nouă relație cu o femeie care s-a dovedit a fi periculoasă. După ce s-au certat aceasta l-a strangulat cu un cablu electric și l-a lăsat aproape mort în garaj. Inima lui s-a oprit de trei ori pe drumul spre spital, dar a fost resuscitat de paramedici de fiecare dată. Adam a stat în comă patru luni. “Când m-am trezit, nu știam cine sunt – nu știam că m-am căsătorit și divorțat și am avut doi copii”, spune Adam.

A petrecut un an în spital, învățând cum să meargă și să vorbească din nou. Dar amintirile vieții sale trecute nu au revenit. Când s-a întors în cele din urmă acasă a constatat că nu putea să trăiască acolo. “Nici măcar nu-mi aminteam că am fost la universitate și ce am învățat acolo. Era evident că ajunsesem într-un punct, dar nu am știut cum am ajuns acolo”, povestește Alan.

El a decis să părăsească orașul în care se afla și să înceapă o nouă viață alături de copiii lui. Așa a ajuns în Phoenix, Arizona unde a devenit antrenor personal.

Acolo a cunoscut-o online în 2012, pe Raquel, care avea la rândul ei o fiică. După câteva luni de ieșit în oraș s-au mutat împreună cu copiii lor, iar în iulie 2015 s-au căsătorit. Dar toate amintirile pe care le aveau împreună au fost șterse cu buretele în acea dimineață de septembrie.

În timp ce Adam se afla în spital, făcând teste, el a sunat-o pe singura persoană de care își amintea și în care știa că poate avea încredere, mama lui. Aceasta l-a liniștit spunându-i că poate avea încredere în soția lui, că este o femeie bună care îl iubește.

Când sa întors acasă de la spital, Adam a încercat să o cunoască mai bine pe femeia de lângă el și pe cei trei copii ai lor. Copiii au găsit, de asemenea, modalități de a face față schimbărilor bruște ale vieții lor. Abby a fost de 12 ani, Lulu avea 15 ani, iar Elijah 17 ani când a avut loc a doua pierdere de memorie a tatălui lor.

Apoi dintr-o dată, într-o zi din decembrie 2016 – la trei luni după atacul de amnezie – Adam s-a trezit și a vorbit cu Raquel cu același ton iubitor cunoscut din vocea lui. El și-a cerut scuze pentru ceva care s-a întâmplat cu trei ani înainte, înainte să se mute împreună.

Raquel s-a uitat la el și l-a întrebat din nou dacă știa cine este. El a spus: “Cum aș putea să te uit vreodată? Tu ești Raquel a mea”.

Adam și-a recuperat atunci numeroase amintiri, dar încă lipsesc trei ani din viața lui, inclusiv câteva repere importante, cum ar fi nunta sa la Raquel. Acum, însă, după ce doi dintr copiii lor au plecat la universitate, Adam și soția sa plănuiesc să plece într-o lună de miere.