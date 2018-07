Boeing va livra două noi aeronave Air Force One, până în 2024. Cât valorează contractul

Boeing va livra două noi aeronave Air Force One, până în 2024, după ce Boeing Co. a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari, în acest sens. Va construi două aeronave 747-8, care vor fi folosite ca Air Force One de către preşedintele american şi care să fie livrate până în decembrie 2024.