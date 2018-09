În cea mai recentă postată de actorul de la Bollywood pe rețelele de socializare, acesta apare alături de doi dintre nepoții lui, pe care îi iubește foarte mult. De altfel, nu este pentru prima dată când actorul apare în compania acestora.

O poză frumoasă???', Te iubesc, Salman', Foarte drăguți toți' sunt trei dintre comentariile lăsate de internauți.

Salman Khan s-a întors recent în India, după ce a fost într-o vacanță de excepție împreună cu mama sa. Este o binecuvântare să petreci timp cu mama ta. #MaltaDiaries #Bharat' este mesajul scris în dreptul unei fotografii, făcută cu cea care i-a dat viață și cu care a fost recent într-o vacanță. La o altă poză de album în care apare cu mama lui, Salman Khan a lăsat o declarație de dragoste pentru aceasta: With the love of my life (n.r.: cu iubirea vieții mele)'.

Iulia Vântur își duce părinții în țara iubitului ei, Salman Khan În ciuda faptului că Iulia Vântur are o relație extrem de apropiată cu părinții ei, aceștia nu au fost până acum niciodată în India, țară în care fosta prezentatoare de televiziune s-a mutat de câțiva ani. Însă, părinții Iuliei Vântur urmează să facă acest pas și să meargă în țara iubitului fiicei lor, starul bollywoodian Salman Khan. Informația a fost dată chiar de prezentatoarea Cerbului de Aur de anul acesta, în cadrul unei conferințe de presă de la eveniment

Citește și

EXCLUSIV/ Inis Neziri, cântăreața din Albania care a câștigat Cerbul de Aur, are 17 ani: „Nu mi-e frică decât de Dumnezeu”