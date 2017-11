Ce i-a răspuns Danemarca unui tânăr care i-a cerut Groenlanda

Un tânăr povestește că în urmă cu trei ani a trimis în glumă un mail guvernului Danemarcăi cerându-le să-i împrumute pentru o perioadă Groenlanda. Spre surprinderea tânărului, care povestește că era beat atunci când a trimis mesajul, a primit un răspuns oficial.

Iată mesajul trimis de tânăr către guvernul danez și postat pe Boredpanda.

„Buna!

Numele meu este Joe, am 23 de ani, iar prietenul meu și cu mine căutăm să deținem o țară. Acum, deoarece suntem tineri, am vrut să începem de jos și am vrut să ne asigurăm că fostul proprietar al acelei țări este de acord cu noi. Nu vrem să facem greșeli și să ruinăm o țară așa frumoasă.

Nu că nu avem experiență managerială! Nimic de nivelul unei țări, dar, dar … Ca un management mai mic, mai complicat. Am supravegheat PERSONAL peste 5 persoane pentru câțiva ani într-una dintre cele mai mari companii private din Statele Unite ale Americii. Și prietenul meu are carisma și curajul necesar pentru a fi co-lider al Groenlandei.

Sunt sigur că Imperiul danez are lucruri mult mai bune de făcut decât să se gândească la detalii privind cine, ce țară primește. Deci, când te gândești la asta, ți-am face o favoare. Un lucru mai puțin care să-și facă griji marele popor danez.

Vă mulțumesc în avans pentru cele 836.109 mile pătrate. Chiar apreciem. Dacă doriți să ne contactați, puteți răspunde la acest email”.

Tânărul recunoaște că atunci când a văzut mailul, primul instinct a fost să se gândească dacă a încălcat vreo lege atunci când a trimis acel mail și dacă va fi trimis la închisoare. „Am fost îngrozit; am încălcat vreo lege? Ce lege am încălcat? Cum este închisoarea în Danemarca? Servesc produse de patiserie în închisorile daneze? Sunt prea drăguț pentru închisoare?”, povestește Joe.

El spune că s-a liniștit, însă, după ce a citit răspunsul la e-mail.

„Dragă Joe, de 23 de ani. Mulțumim pentru e-mail.

Ne place faptul că ai vise mari. Nu știi niciodată dacă nu cumva visele tale se vor împlini într-o zi.

Dar în ceea ce privește cererea de a vă da Groenlanda, nu este posibil. Dar vă mulțumim că ați cerut.

Dar poate că ar trebui să începi de la mai puțin.

Iată un loc de muncă în Groenlanda unde cautăm o persoană care să poată preda elevilor limba engleză. Ai putea fi tu

Sau poate citiți mai multe despre guvernul Groenlandei.

Mult noroc găsirea unei țări potrivite.

Salutări calde

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN DANEMARCA”