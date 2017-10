După ce președintele SUA l-a provocat, marți pe șeful diplomației americane, Rex Tillerson, la un test de inteligență, multă lume se întreabă ce IQ are Donald Trump.

Redactorii BBC News au discutat pe acest subiect cu mai mulți specialiști încercând să afle dacă se poate spune că Donald Trump are sau nu un IQ ridicat, deoarece nu există nicio infomație oficială cu privire la nivelul de inteligență al șefului de la Casa Albă.

Declarația lui Trump, care spune că are un IQ mai mare decât secretarul de stat Rex Tillerson, nu este o noutate. Pe parcursul anilor, actualul președinte s-a lăudat în repetate rânduri că are un nivel al inteligenței ridicat. Astfe, în 2013, el a declarat că IQ-ul său era „mult mai înalt” decât al lui Barack Obama și George W Bush. El a pretins, de asemenea, că are un IQ mai mare decât comedianul Jon Stewart și Lord Sugar.

Totuși, în ciuda acestor declarații, Trump nu a dezvăluit niciodată cât este IQ-ul său.

Ce este IQ?

IQ este un coeficient de inteligență obținut de o persoană după ce trece o serie de teste de inteligență. Pentru a stabili IQ-ul unei persoane, Mensa acceptă rezultate de la peste 200 de teste, unele scurte care durează o oră, în timp ce altele nu au limită de timp.

Dr Frank Lawlis, psiholog la American Mensa, spune că de obicei sunt testate aptitudinile spațiale, cantitative și verbale.

În general, întrebările spațiale privesc forma și măsurarea; întrebările cantitative sunt matematice; și întrebările verbale sunt despre cuvinte – de exemplu, cum un cuvânt este similar cu altul.

Mensa îi acceptă pe cei care obținu un scor de peste 130 de puncte, adică se încadrează în cei mia inteligenți 2% dintre oamenii de pe glob.

Care au fost cei mai inteligenți președinți

Nu există o listă a IQ-urilor președinților și, prin urmare, nu se poate face un clasament al inteligenței lor, dar dr. Barbara A Perry, director al studiilor prezidențiale la Universitatea din Virginia spune că se poate face o listă a președinșilor în Phi Beta Kappa în timpul universității.

Fondată în 1776, Phi Beta Kappa onorează „cei mai buni și cei mai străluciți studenți de arte și științe liberale din 286 de școli de top din întreaga țară”. Dintre cei 44 de președinți ai SUA, 17 au fost membri Phi Beta Kappa. Bill Clinton, George H W Bush și Jimmy Carter au fost cei mai recenți.

Totuși, deși nu a fost confirmat niciodată printr-un test al Mensa, în 2006, Universitatea din California a estimat că John Quincy Adams a fost cel mai inteligent dintre toți președinții.

Unde se încadrează Donald Trump în clasament

„Dacă va publica vreodată IQ-ul său, am un sentiment că este mai mare decât ar presupune oamenii”, spune dr. Perry. „Oamenii care nu-l plac spun: ‘Oh, el este un mare idiot’, dar eu pariez că e mai mare decât ne-am putea da seama”.

Profesorul Fred I Greenstein, profesor de emerit de politică de la Universitatea Princeton, enumeră șase calități care suportă performanța prezidențială. Acestea sunt: comunicarea publică, capacitatea organizațională, abilitățile politice, viziunea, stilul cognitiv și inteligența emoțională. „Trumpul se caracterizează printr-o inteligență emoțională, un stil cognitiv, o viziune și o capacitate organizațională”, spune dr. Perry.

Acesta subliniază și că înainte de a fi președinte, Trump a avut o carieră de succes ca om de afaceri și că aceasta este o dovadă a faptului că are ”în mod evident o inteligență nativă”.

Dar – indiferent dacă IQ-ul lui Trump este ridicat sau scăzut – Dr. Lawlis de la Mensa spune că nu vă spune totul. „Dacă luați pe cineva pe care îl considerăm un geniu, ca Einstein, probabil că nu ar obține un rezultat mare la un test de IQ, pentru că gândea în afara tiparelor. Se poate gândi probabil la o duzină de răspunsuri la o întrebare”, explică Lawlis.

Oricum, timpul de vorbire se va termina în curând – Mensa s-a oferit să-i testeze atât pe Trump cât și pe Tillerson.

Citește și: Fratele lui Cristian Pomohaci este cadru universitar. Trăiește la Sibiu și are peste de 100 de lucrări știintifice publicate