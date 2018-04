Prosox, hackerul care a șeters Despacitor de pe YouTube, clipul cu cele mai multe vizualizări din istorie, a postat un mesaj pe Twitter spunând că a făcut-o doar din amuzament și că nu este mare lucru, în prezent piesa fiind înapoi online, cu vizualizările intacte

„Despacito”, cel mai vizionat videoclip de pe Youtube, a fost șters, în ceea ce pare a fi un atac informatic. În locul clipului melodiei, utilizatorii văd un mesaj care le spune că videoclipul a fost eliminat de utilizator. „Despacito”, cel mai vizionat videoclip de pe Youtube, a fost șters la numai cinci zile după ce a atins cifra record de 5 miliarde de vizualizări

Alături de clipul, ”Despacito”, al artistului portorican Luis Fonsi, au mai fost șterse și melodii ale altor artiști precum Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift și Drake.

“Vevo poate confirma că o serie de clipuri din catalogul său au fost marţi victime ale unei breşe de securitate care acum a fost remediată. Acţionăm pentru a restabili toate videoclipurile afectate, iar catalogul nostru va fi restaurat pentru a funcţiona în totalitate. Continuăm să investigăm breşa de securitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Vevo.

În pofida incertitudinii create de atacul informatic, videoclipul ‘Despacito’ a putut să fie accesat câteva ore mai târziu iar contorul său de vizualizări a rămas intact, la fel ca şi al celorlalte piese afectate.

Hackerul Prosox, unul din presupuşii autori ai cyber-atacului, a explicat pe contul său de Twitter că a făcut acest lucru “din amuzament” şi a asigurat că Youtube “îl fascinează”. ”YouTube este doar pentru distracție. m folosit un script “youtube-change-title-video” (n.r. schimbă titlul clipului de pe YouTube) și am scrie ”hacked”. Nu mă judecați, iubesc YouTube”.

@YouTube Its just for fun i just use script “youtube-change-title-video” and i write “hacked” don t judge me i love youtube <3

