Cel puțin 13 persoane au fost rănite după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțimea aflată într-un club din Kent, Marea Britanie. Locul era foarte aglomerat în momentul incidentului, dar din fericire viața niciunuia dintre cei răniți nu este pusă în pericol scrie BBC News.

Șoferul mașinii care a comis atacul a fost arestat, iar poliția spune că nu este vorba de un act de terorism. Acesta a comis atacul din răzbunare după ce i s-a cerut să părăsească clubul cu câteva ore înainte.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm

— Reece Parkinson (@Reece_Parkinson) March 17, 2018