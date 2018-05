Presa internațională citează un comunicat de presă al Ministeului Apărări din Bejing, care transmite că forțele aeriene chineze au desfășurat pe cer bombardiere H-6K, cu capacitate nucleară, în cadrul unui exercițiu militar de amploare ce a avut drept scop sporirea vitezei de reacție în Marea Chinei de Sud.

Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU

— People’s Daily,China (@PDChina) May 18, 2018