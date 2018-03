După confruntările dintre Donald Trump și Joe Biden, experții au calculat cine ar câștiga un meci direct de box. Rezultatul a arătat că președintele în exercițiu ar trebui să iasă învingător, scrie Page Six.

Donald Trump l-ar bate pe Joe Biden într-un meci de box, dar rezultatul ar fi destul de strâns, spune ar fi aproape, potrivit lui Danny Sheridan.

Avantajele președintelui ar fi că este mai tânăr, are 71 de ani, față de Biden, care are 75 de ani, este mai greu, are 108 kilograme, față de 97 și este mai înalt, are 1,90 m față de 1,82 m cât are opozantul său.

Presa americană se amuză de această ”confruntare” și spune că avantajul lui Biden este că, întrucât și-a făcut un implant de păr în urmă cu 15 ani și prin urmare ”nu este atât de îngrijorat din acest punct de vere”.

Totuși, Sheridan, care este considerat cel mai bun analist sportiv din lume, spune că cei doi nu ar ajunge să lupte mai mult de două runde și jumătate într-un medi de box.

Comparația privind un posibil meci de box dintre cei doi vine după ce preşedintele american Donald Trump, un politician republican, şi fostul vicepreşedinte Joseph Biden, membru al Partidului Democrat, s-au ameninţat reciproc cu agresiuni, în contextul în care s-ar putea întâlni în campania pentru viitorul scrutin prezidenţial din SUA.

“Un tip care a reuşit să ajungă liderul nostru naţional a spus: «Pot pipăi orice femeie şi îi place»”. Am fost întrebat dacă aş participa la o dezbatere cu acest domn şi am spus «nu». Dar, dacă am fi în liceu, l-aş duce în spatele sălii de sport şi i-aş aplica o bătaie zdravănă”, a spus Biden.

Donald Trump a avut o replică dură. “Nebunul Joe Biden încearcă să se comporte ca un tip dur. De fapt, este slab, atât mental, cât şi fizic, şi totuşi mă ameninţă pe mine, a doua oară, cu o agresiune fizică. El nu mă cunoaşte, dar s-ar prăbuşi repede şi puternic, plângând. Nu mai ameninţa oamenii, Joe!”, a atras atenţia Donald Trump prin Twitter.