Cine este Yeti. Știința răspunde, în sfârșit, la această întrebare

De aproape 100 de ani, de când s-a aflat despre existența unor creaturi misterioase în munții Himalaya, lumea s-a întrebat Cine este Yeti și ce reprezintă de fapt ”omul zăpezii”

Oamenii de știință au răspuns în sfârșit la întrebarea cine este Yeti, iar cei care sperau ca studiile să dovedească existența ”Omului zăpezilor” trebuie să fie dezamăgiți. Urmele din zăpadă și oasele sau blana descoperite în regiunile muntoase îndepărtate ale Nepalului și Tibetului aparțin de fapt unor animale din zonă, este vorba de ursul brun himalayan și un ursul negru.

O echipă de oameni de știință a efectuat teste ADN pe fragmente de mostre „Yeti” păstrate în colecții din întreaga lume și a constatat că piesele au provenit de la creaturi mult mai comune, dar la fel de rare. Studiul lor, publicat marți în Proceedings of the Royal Society B, se adaugă unor descoperiri științifice despre acea creatură păroasă care ar trăi în zonele înzăpezite.

Yeti sunt considerați de unii ca fiind oameni timizi, blânzi care trăiesc în regiunile muntoase îndepărtate ale Nepalului și Tibetului. Numele sună mult mai poetic decât est ede fapt. În limba Sherpa, Yeti înseamnă ”chestia aia de acolo”, dar a fost tradus greșit drept „Abominabilul om al zăpezii”, când povestirile despre creatură au capturat imaginația oamenilor din Occident.

Inițial, s-a crezut că este vorba de o creatură fictiv, din poveștile pe care nepalezii le-ar spune copiilor să-i împiedice să se rătăcească în sălbăticie. Dar fotografiile făcute în 1951 de Eric Shipton și publicate în presa din toată lumea i-a făcut pe mulți să creadă că este vorba de niște ființe reale. Acesta a fotografiat pe un ghețar din Himalaya niște urme misterioase de aproximativ 30 sau 33 centimetri lungime și cam de două ori mai largi decât bocancii lui. De atunci s-au mai găsit fire de păr și oase care au fost atribuite misteriosului ”Om al zăpezii”.

Charlotte Lindqvist și o echipă de oameni de știință au fost prima dată abordați pentru a realiza o serie de teste pe eșantioanele „Yeti” de Icon Films, care lucrau la un documentar despre creatură și încercau să răspundă la întrebarea: Cine este Yeti.

„Nu am vrut să dezbatem mitul Yeti, am fost deschiși la minte și până la urmă am descoperit ceva”, a spus Lindqvist, cercetător în cadrul departamentului de științe biologice de la Universitatea din Buffalo. „Nu sunt un expert în legenda Yeti, nu sunt un antropolog, dar ca cineva care lucrează în genetică, am considerat că este un subiect care ar putea spune o poveste interesantă”.

Lindqvist a folosit secvențierea ADN-ului mitocondrial pentru a examina 24 de mostre „Yeti”, inclusiv păr, os, piele și fecale. Aceștia au descoperit că elementele provin de la un urs brun himalayan și un urs negru. De asemenea, unul dintre ADN-ee aparținea unui animal din familia câinilor.

Ursul brun himalayan este o subspecie a ursului brun, mult mai frecvent, care este pe cale de dispariție. Ursul negru asiatic, cunoscut pentru blana sa întunecată și un guler alb de blană în jurul gâtului, este listat de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii ca fiind vulnerabil. Ambele sunt amenințate de vânătoarea ilegală, comerțul cu piese și pierderea habitatului.