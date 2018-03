Factură uriașă de la Uber după ce s-a îmbătat și a cerut să fie dus acasă

Un tânăr de 20 de ani din New Jersey a avut parte de cea mai scumpă călătorie cu Uberul după ce s-a îmbătat la o petrecere și a cerut mașinii să-l ducă acasă. Abia după ce a traversat trei state americane și a ajuns în New Jersey a aflat că are de plătit peste 1.600 de dolari, scrie CBS Philly.

Kenneth Bachman, în vârstă de 20 de ani, a comandat vineri un Uber XL din Morgantown, Virginia de Vest, până la Sewell, New Jersey. Călătoria este în jur de 300 de kilometri, iar factura a ajuns la 1.635,93 de dolari.

„Mă simțeam ca un nebun… de ce ați fost de acord să mă duceți în New Jersey din Virginia de Vest?” a spus el.

Tânărul a participat la o petrecere cu prietenii lângă capusul universitar din Virginia și apoi a chemat Uberul să-l ducă acasă. Odată urcat în mașină a adormit și când s-a trezit că șoferul îi spunea că mai are o oră până în Jersey.

Omul nu a fost conștient de prețul călătoriei până când a ajuns la destinație, iar odată ajuns acolo, nu a avut de ales decât să plătească suma.

Bachman a încercat să conteste cursa la Uber și chiar a susținut că șoferul a răspuns la un apel telefonic în timpul cursei, dar nu a avut nicio șansă.

Mai mult, acum trebuie să se întoarcă înapoi în Virginia pentru a-și recupera bagajele care i-au rămas acolo.