Alegerea în selecţia festivalului a şase producţii Netflix – patru în competiţie şi două în afara ei („The Other Side of The Wind', ultimul film al lui Orson Welles, şi documentarul „They’ll Love Me When I’m Dead') – a reprezentat, de asemenea, o controversă.

„Roma' al lui Alfonso Cuaron, „The Ballad of Buster Scruggs' al fraţilor Joel şi Ethan Coen, „On My Skin' al italianului Alessio Cremonini şi drama „22 July' a lui Paul Greengrass au fost producţiile Netflix selectate în competiţia oficială, potrivit Digi24.ro.

În secţiunea Orizzonti au fost alese 13 scurtmetraje, unul în afara competiţiei, şi 19 lungmetraje. Între acestea, filme din Franţa, Rusia, Iran, Turcia şi Israel.

Lista completă a câştigătorilor:

Veneţia 75

Leul de Aur pentru cel mai bun film – „Roma', de Alfonso Cuarón

Leul de Argint – Marele premiu al juriului – „The Favourite', de Yorgos Lanthimos

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor – Jacques Audiard, pentru „The Sisters Brothers'

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor – Willem Dafoe, pentru „At Eternitys Gate', de Julien Schnabel

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă – Olivia Colman, pentru „The Favourite', de Yorgos Lanthimos

Cel mai bun scenariu – Joel şi Ethan Coen, pentru „The Ballad of Buster Scruggs'

Premiul special al juriului – „The Nightingale' (Australia), de Jennifer Kent

Premiul „Marcello Mastroianni' pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă – Baykali Ganambarr, pentru „The Nightingale', de Jennifer Kent

Competiţia Orizzonti

Cel mai bun film – „Kraben Rahu' (Thailanda, Franţa), de Phuttiphong Aroonpheng

Cel mai bun regizor – Emir Baigazin, pentru „The River/ Ozen'

Premiul special al juriului Orizzonti – „Anons', de Mahmut Fazil Koşkun

Cel mai bun actor – Kais Nashif, pentru „Tel Aviv on Fire', de Sameh Zoabi

Cea mai bună actriţă – Natalya Kudryashova, pentru „The Man Who Surprised Everyone', de Natasha Merkulova şi Aleksey Chupov

Cel mai bun scenariu – Pema Tseden, pentru „Jinpa'

Cel mai bun film de scurt metraj – „Kado', de Aditya Ahmad

Premiul „Luigi De Laurentiis' pentru film de debut (100.000 de dolari) – „The Day I lost my Shadow' (Siria), de Soudade Kaadan

Venice Classics

Best restored film: „La Notte di San Lorenzo', de Paolo şi Vittorio Taviani

Best Documentary on Cinema: „The Great Buster: A celebration', de Peter Bogdanovich

Virtual Reality

Best Film: „Spheres', de Eliza McNitt

Best VR Story: „LÎle des Morts', de Benjamin Nuel

Best VR Experience: „Buddy VR', de Chuck Chae

Citește și

Donald Trump i-a scris lui Klaus Iohannis. Liderul de la Casa Albă i-a cerut scuze președintelui României pentru anularea întâlnirii de la summit-ul NATO