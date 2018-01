FOTO | Povestea tristă a părinților care au pierdut în instanță dreptul de a-și ține copilul în viață

Un judecător a hotărât oprirea aparatului de susţinere a funcţiilor vitale ale unui băiețel de 11 luni, decizie care nu coincide cu dorința părinților copilului.

Isaiah Haastrup a suferit leziuni cerebrale „catastrofale” la naștere, rămânând în imposibilitatea de a se mișca sau de a respira independent, potrivit independent.co.uk.

Cazul copilului a ajuns în instanță. Părinții micuțului, Takesha Thomas și Lanre Haastrup, ambii în vârstă de 36, și-au dorit ca băiețelul lor să rămână pe aparatul de susținere a funcțiilor vitale, argumentând că acesta ar fi dat semne că este receptiv.

Dar Justice MacDonald, unul dintre specialiștii de la King’s College Hospital, a declarat în fața instanței că acordarea unui tratament suplimentar pentru menținerea copilului în terapie intensivă ar fi „inutil, împovărător și deloc în interesul lui”.

Isaiah se afla într-un stadiu scăzut de conștiință, rerăspunzând la stimulare, au spus medicii instanței. Dar mama băiețelului a declarat că atunci când îi vorbește acestuia, el răspunde încet, deschizând un ochi.

„Văd un copil rănit. Are nevoie de dragoste. Are nevoie de grijă. Le am. Pot să i le dau. Nu este coresct să spui că este atât de bolnav că nu merită să trăiască. Nu este decizia lor (medicilor)”, a mai spus mama lui Isaiah.

Tatăl copilului a făcut o serie de acuzații la adresa spitalului, spunând judecătorului că voia să îi dea pe medici în judecată, acuzându-i de neglijență după ce băiețelul a fost privat de oxigen la naștere.

Deși părinții voiau din răsputeri ca Isaiah să rămână în viață chiar și ajutat de aparate, judecătorul a decis, luni, la Birmingham, să îl scoată pe micuț de pe aparatele de susţinere a funcţiilor vitale.

Avertizăm că imaginea de mai jos vă poate afecta emoțional:

