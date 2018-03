Cel puţin cinci oameni au murit după ce o furtuna Riley a lovit estul Statelor Unite ale Americii încă de vineri seara. Căderile de zăpadă, ploile abundente și rafalele de vânt au dus la anularea a sute de zboruri şi trenuri, transmite AFP, citat de Agerpres.

Printre victimele cunoscute până acum sunt: un băieţel de şase ani ucis de un copac care a căzut peste casa în care locuia, un bărbat de 44 de ani, decedat după ce un copac a căzut peste camionul său și o femeie în vârstă de 77 de ani şi-a pierdut de asemenea viaţa după ce a fost lovită de ramură groasă de copac. Celelalte două victime sunt un copil, de 11 ani, la Putnam Valley, în statul New York, şi un bătrân de peste 70 de ani din Rhode Island.

Furtuna numită de meteorologi Riley, lovește partea de nord-este a SUA între Maryland şi Massachusetts. Intensitatea sa a fost amplificată de un fenomen numit „bombă meteorologică”, caracterizat printr-o scădere bruscă a presiunii atmosferice.

Furtuna a determinat închiderea școlilor în zonele afectate, iar în Washington DC guvernul a închis toate serviciile administrative federale.

Imagiile apocaliptice cu pagubele produse de Riley, postate pe rețelele de socializare au făcut ca termenul „Windmageddon” ( o combinaţie între cuvintele „wind” („vânt”) şi „Armageddon” (Apocalipsă) ) a devenit popul în mediul online

Aeroportul LaGuardia din New York a fost cel mai afectat, cu peste 600 de zboruri anulate, potrivit site-ului Flightaware. De asemenea, peste o treime din zborurile de pe un alt aeroport din New York, Newark Liberty, dar şi din Boston şi la Washington, au fost anulate. La JFK, al treilea aeroport din New York, au fost înregistrate rafale de vânt de peste 100 km/h, iar conducerea a anunţat, la începutul după-amiezii, că plecările vor fi „foarte limitate”.

Operatorul feroviar naţional Amtrak a anunţat anularea tuturor trenurilor care operează în nord-est.