Ambasadorul Rusiei pentru Uniunea Europeană a sugerat gazul folosit în otrăvirea lui Skripal putea fi produs de britanici într-un laborator de cercetare situat în apropierea orașului în care a avut loc tentativa de asasinat, scrie BBC News.

Vladimir Chizhov a declarat că Rusia nu are “nimic de a face” cu otrăvirea din Salisbury a lui Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia. El a adpugat că laboratorul Porton Down, unde Marea Britanie ar face experimente chimice, se află la doar 12 kilometri de locul în care au fost găsiți inceonștienți cei doi. „Porton Down, după cum știm cu toții, este cea mai mare instalație militară din Regatul Unit care se ocupă de cercetarea armelor chimice. Și este la doar opt mile de la Salisbury”, a spus ambasadorul într-un interviu pentru BBC.

El a adăugat: “Exclud posibilitatea oricăror stocuri de arme chimice care au ieșit din Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice, însă au existat anumiți specialiști, printre care și unii oameni de știință care ar putea fi responsabili pentru crearea unor agenți neurotoxici care au plecat din Rusia și care în prezent locuiesc în Regatul Unit”.

Premierul britanic, Theresa May, a declarat că personalul de la Centrul de Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară din Porton Down a identificat substanța folosită pentru otrăvirea celor doi ca fiind parte din grupul de agenți neurotoxici dezvoltați de armata rusă și cunoscut sub numele de Novichok.

Comentariile ambasadorului Vladimir Chizhov vin după ce Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al ministerului rus de externe, a declarat că Marea Britanie este una dintre sursele cele mai probabile ale agentului nervos, împreună cu Republica Cehă, Slovacia, Suedia și Statele Unite. Ea a spus că un număr mare de oameni de știință ex-sovietici au plecat să trăiască în Occident “luând cu ei tehnologiile la care lucrau”.

Un oficial din cadrul Ministerului de Externe britanic a spus că nu există “un gram de adevăr” în sugestia ambasadorului rus privind o eventuală legătură cu Porton Down. “Este o altă încercare inutilă din partea statului rus de a distrage atenția de la fapte și anume că Rusia a încălcat în mod flagrant obligațiile sale internaționale”.

Guvernul rus a negat orice implicare în atac.

Skripal și fiica sa, Iulia, în vârstă de 33 de ani, se află în continuare în spital, în stare geravă după ce au fost expuși la un agent neurotoxic din familia agenților Novichok, dezvoltați de către armata rusă.

Încidentul a creat un conflict internațional de proporții, Marea Britanie luând decizia de a expulza 23 de diplomați ruși de pe teriroiul Regatului Unit, iar Moscova a replicat că va recurge la același gest în semn de protest.

Aliații Marii Britanii, Germania, Franța și Statele Unite, au emis un comunicat comun prin care critică Rusia pe care o consideră principalul vinovat pentru otrăvirea lui Skripal și pentru expunerea civililor la o substanță neurotoxică.