Pompierii luptă cu un incendiu puternic izbucnit la un zgârie-nori din Dubai duminică dimineață. Mai mulți locatari din clădirea curpinsă de flăcări au fost evacuați de autorități, scrie RT.

Pompierii din Dubai se luptă cu un incendiu major izbucnit la o clădire rezidențială înaltă din oraș. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum turnul Zen Tower în zona Marina este cuprins de flăcări și de un fum gros.

Mate in #Dubai just sent me this. Another tower block #fire….. Hope everyone is safe. Why do these keep happening? pic.twitter.com/296mzJ0KEp

— Shooey (@Shooey_) May 13, 2018