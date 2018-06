Joan Baez nu a putut intra într-un club din cauza pantofilor pe care îi purta

”Ghici ce? Eram cu un prieten după cel de-al optulea concert pe care îl susţin la sala Olympia din Paris. Am vrut să mergem să dansăm la elegantul club Pachamama din Bastille, dar nu am fost lăsaţi să intrăm din cauza pantofilor mei”, a povestit artista pe Twitter însoțind textul de o fotografie cu încălţămintea sa.

La finalul mesajului, cântăreața care este un simbol al mişcării împotriva războiului din anii ’60, a glumit spunând că ”De data asta chiar purtam pantofi!”.

Guess what? I was with a friend after my 8th Olympia concert in Paris. We wanted to go dancing at the posh Pachamama club in Bastille but were refused entrance because of my shoes. For once I was wearing shoes! #paris #faretheewelltour2018 #Pachamama pic.twitter.com/cvnbM8zQI9

— Joan Baez (@joancbaez) June 14, 2018