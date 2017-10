O femeie din India a postat pe o reţea de socializare o fotografie cu o listă de cumpărături care a ajuns rapid virală pe internet.

Era Golwalkar, în vârstă de 29 de ani, a creat o listă de cumpărături ilustrată pentru soţul ei, Gaurav, 31 de ani, pentru că se săturase ca acesta să vină acasă cu legumele greşite, potrivit dailymail.co.uk.

“Acesta este sarcina pe care i-am dat-o soţului meu săptămâna trecută!”, a scris ea pe contul de Twitter.

Lista se întinde pe două pagini şi include mici desene ale legumelor ideale, cu exemple corecte şi exemple greşite.

Femeia şi-a sfătuit soţul să aleagă roşii galbene sau roşii care nu au găuri în ele şi cepe mici, rotunde.

Când i-a explicat că vrea cartofi de mărime potrivită care “nu au ochi sau au culoarea verde pe ei”, ea a inclus şi un desen pentru a-i arăta mărimea ideală.

Odată postată pe Twitter, lista de cumpărături a devenit virală, Era primind multe comentarii de la oameni care au empatizat cu situația ei.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9 — Era Londhe (@eralondhe) September 23, 2017

Since many wanted explanation of the vegetable list, check for the answers ? pic.twitter.com/EWVBHWyfFq — Gaurav (@gaurav198512) September 24, 2017

