Lord of the Rings produs de Amazon va fi cel mai scump serial din istorie, anunță presa americană care a descoperit că producția va avea un buget de un miliard de dolari.

Serialul de televiziune bazat pe romanele din seria “Stăpânul Inelelor/ The Lord of the Rings”, scrise de J.R.R. Tolkien, va fi cel mai scump din istorie.

În luna noiembrie, Amazon a confirmat faptul că va realiza un serial după cărțile lui Tolkien, iar experții spun că și-au bazat bugetul uriaș pe faptul că trilogia “The Lord of the Rings” a generat încasări estimate la 2 miliarde de dolari în toată lumea.

Înainte de “The Lord of the Rings”, cel mai scump serial din istorie a fost Thw Crown crealizat de Netflix cu un buget de 100 de milioane de dolari.

Negocierea privind drepturile de autor a fost câştigată pentru 250.000 de dolari de HarperCollins şi New Line Cinema împotriva Netflix, cu condiţia de a fi realizate cinci sezoane și va intra în producţie în termen de doi ani.

Povestea din viitoarea producţie va urmări evenimentele care s-au petrecut înaintea celor din primul roman al lui Tolkien, “The Fellowship Of the Ring”.