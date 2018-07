Membrii Judas Priest s-au plâns de mâncarea primită înaintea concertului de la București

Trupa Judas Priest a cântat pe 22 iulie 2018 la Romexpo, în cadrul turneului „Firepower”.

„Am avut niste oameni care nu si-au facut treaba cum trebuie”, a declarat Emil Ionescu, din partea Metalhead. „Am avut niste oameni care nu si-au facut treaba cum trebuie si nu au fost la standardele pe care le-am cerut. Speram pe viitor sa lucram cu companii din Romania mai serioase, care pot duce pana la capat ceea ce promit. Compania de catering trebuia sa se ridice la anumite standarde si se pare ca reprezentantii ei au fost la Electric Castle si aici au lasat colegi mai nepriceputi. Au dat-o in bara. Si cu explicatii si fara, nu ne ajuta cu nimic. A fost o problema mare pentru noi. Dar am rezolvat cu trupa, imediat ce am aflat ce s-a intamplat”, a spus Emil Ionescu, din partea Metalhead, pentru Mediafax.

