Scrisoarea redactată în anul 2013 de fosta iubită a lui Jim Carrey, a fost găsită într-un iPad. Cathriona White îl acuză pe actorul american că i-a distrus viaţa.

Potrivit textului obţinut şi publicat de tabloidul Daily Mail, Cathriona povestea că viaţa alături de actor a fost foarte grea, rugându-l pe acesta să-i ceară iertare pentru ce i-a făcut şi să nu mai ascundă faptul că are boli venerice viitoarelor partenere.

Scrisoarea lăsată de Cathriona White

Nu te-ai gândit la stigmatizarea cu care va trebui să trăiesc pentru tot restul vieţii, nu mi-ai cerut niciodată scuze şi nici măcar o singură dată nu m-ai întrebat dacă mă poţi ajuta cumva, nici măcar nu te-ai simţit vinovat pentru ce s-a întâmplat. Mai mult, nici măcar nu m-ai întrebat cum mă simt. Ai ţipat la mine şi mi-ai întors spatele, în schimb. Te-ai gândit vreodată cum mă răneşte acest lucru?

Încă te iubesc şi am crezut că mi-ai trimis acel mesaj pentru că îţi pasă de mine. Aveam de gând să-mi sun avocatul şi să-i spun că nu vreau să continui când am realizat că, în realitate, tu doar ţi-ai schimbat avocaţii şi ei te-au sfătuit să-mi trimiţi acel mesaj. Nu a fost un mesaj scris din proprie iniţiativă, probabil că tu mă urăşti şi spui orice e necesar. Lucrul decent pe care ar trebui să-l faci…, care e acela? Să tac şi să nu spun nimănui când tot ce îmi doresc e să urlu. Ştii ce îmi doresc şi ştii că nu are nicio legătură cu banii. Nu mi-am angajat un avocat pentru a-ţi lua banii.

Mi-ai dat HSV şi HPV, şi vreau doar să-mi ceri iertare pentru că îţi pasă. Vreau ca tu să înţelegi că oricât de minor ţi s-ar părea, un astfel de lucru poate ruina viaţa unei femei. Vreau să ai grijă când eşti cu alte fete şi să acorzi mai multă atenţie corpului tău, pentru că acţiunile tale îi afectează pe cei din jur. Nu vreau să fiu tratată cu lipsă de respect, aşa cum ai făcut tu.

Înainte să te întâlnesc pe tine poate că nu aveam prea multe lucruri, dar aveam respect, eram o persoană fericită. Iubeam viaţa, eram încrezătoare şi mă simţeam bine în pielea mea, eram mândră de majoritatea deciziilor pe care le-am luat. Te-am întâlnit pe tine, tu m-ai expus drogurilor, prostituatelor, abuzurilor psihice şi bolilor. Ai făcut şi lucruri bune pentru mine, dar relaţia cu tine m-a distrus ca persoană, Jim. M-ai abandonat după ce ai obţinut tot ce era mai bun de la mine.