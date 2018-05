Anne Beck, de 83 de ani, a decis să facă ordine printre lucrurile pe care le adunase de-a lungul vieții, iar când a găsit o vază moștenită de la bunicul ei, un restaurator de antichități, a decis să o ofere unei fundații care adună bani pentru diferite acțiuni caritabile.

Când a dus vasul, pe care l-a ținut în garaj 11 ani și care era ciobit în partea de sus și la fund, la o expertizare, vânzătorul unui magazin de antichități a convins-o să îl scoată la licitație și să nu-l doneze. Valoarea vasului a fost estimată la maxim 120 de lire.

La licitație a fost, însă, văzută de un expert care și-a dat seama că vaza înaltă de 30 de centimetri era pictată manual în timpul împăratul Qianlong în anii 1700. Pictura de pe ea că reprezenta un zeu mitic chinez care trăiește în norii și care primește cadouri de ziua lui de naștere

Vasul a fost achiziționat de un chinez stabilit în Germania pentru suma de 70.000 de lire sterline, plus comisioane de 17.000 de lire sterline.

Dar experții spun că, dacă vaza cu flori galbene nu ar fi fost deteriorată, ar fi fost estimată între 250 și 500 milioane de lire sterline.

“După ce am trimis-o la licitație, m-am gândit că 100 de lire sterline ar fi foarte bine-venite. Așa că am fost absolut uimită când am aflat cu ce sumă s-a vândut. Nu am putut să cred”, a povestit bătrâna.

Ea a declarat că le va da banii celor doi copii și patru nepoți pe care îi are și o parte îi va dona unei fundații caritabile.