O boală ce poate fi prevenită l-a luat de lângă părinții lui la doar 32 de zile după ce s-a născut

La doar 3 saptamani de cand a venit pe lume, Riley a inceput sa abia simtome usoare de raceala, insotite de tuse.

Parintii au fost cu el la medic si au fost asigurati ca totul este in regula, insa instinctul parental a fost mult mai puternic. Dupa o noapte in care Riley a dormit foarte mult si abia s-a trezit sa manance, parintii lui au stiut ca ceva nu este in regula deloc asa ca au plecat cu el la spital.

Riley a fost internat si initial s-a crezut ca acesta are bronsita, insa destul de repede, medicii l-au suspectat de pertussis (tuse convulsiva) si au inceput tratamentul corespunzator.

In cea de-a patra zi de internare, Riley a fost dus la terapie intensiva cu diagnosticul de pneumonie iar testele efectuate ulterior au demonstrat ca aceasta suferea si de tuse convusiva.

Starea lui s-a inrautatit progresiv si in ciuda eforturilor facute de medici, Riley a incetat din viata, la doar 32 de zile de cand a venit pe lume.

Povestea lui Riley se incheie cu o imagine tulburatoare, in care surioara lui deseneaza pe sicriul lui. Imaginea postata de parintii sai este insotita de urmatorul mesaj:

„A desenat pentru el in momentul in care s-a nascut.

A desenat pentru el cand statea langa patul sau de spital, asteptand vesti bune care nu au mai venit.

A desenate pentru el pe „patutul lui pentru totdeauna” dupa ce el a murit din cauza tusei convulsive.

Inca deseneaza pentru el”

