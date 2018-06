Tânăra în vârstă de 31 de ani este directorul unei firme de pompe funebre a ajuns la greutatea uriasă de 165 de kilograme după ce s-a refugiat în mâncare pentru a trece peste durerea provocată de moartea iubitului său, Allan Williams în 2010.

Vorbind despre pierderea lui Allan, ea a spus: “Inima mea a fost distrusă și nu mi-a păsat cum arătam. Pentru a amorți durerea, am mâncat, am băut alcool și am fumat foarte mult. E ironic pentru că sunt director al unei firme funerare și sunt cumva antrenată când vine vorba de a face față durerii, dar pentru mine nu am putut face nimic. Nu făceam nimic care să îmi placă în afară de a mânca. De fapt mi-am pus viața în așteptare și nu făceam decât să supraviețuiesc de pe o zi pe alta. Eram jalnică și mă simțeam mizerabil”.

Patru ani mai târziu, Jaclyn a decis să preia controlul asupra vieții ei și a reușit să slăbească 60 de kilograme cu ajutorul unei diete. Dar efectul de bumerang al regimului a făcut-o să ajungă la din nou la aproape 150 de kilograme. “În 2014, într-o zi au început atacurile de panică, unul după altul. Medicul meu a concluzionat că erau efectul întârziat al traumei și mi-a sugerat să iau medicamente anti-depresive, dar nu am putut să o fac. Am pus atât de multe lucruri nesănătoase în corpul meu , iar experiența fusese înfricoșătoare, nu voiam să adaug și anti-depresivele la asta. Așa că am am vrut să fiu sănătoasă în natural”, povestește tânăra.

A mers și a consultat un naturopath specializat în anxietate și împreună i-au schimbat dieta eliminând alimentele inflamatorii cum ar fi; gluten, produse lactate și ouăle. ”În decurs de zece luni am pierdut 60 kg și mă simțeam uimitor. Dar, din păcate, în termen de doi ani am pus totul înapoi pentru că am lăsat gândurile negative și obiceiurile nesănătoase să revină”.

“În ianuarie 2017, mi-am dat seama că m-am întors la 146 kg. De data aceasta, în loc să renunț am hotărât să încep din nou, de această dată lucrând foarte mult și la partea psihică și fiind mai puțin restrictivă cu mine.

După 18 luni a ajuns la 75 de kilograme și arată incredibil, mai ales datorită sportului pe care îl face. “Cea mai grea parte din pierderea în greutate a fost călătoria emoționala și schimbarea mentalității”, a concluzionat ea.