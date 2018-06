Devenit al șaptelea premier după ce Spania a redevenit democrație în 1978, Pedro Sanchez, are doctorat în economie politică și este liderul partidului Socialist Spaniol din 2014 încoace, cu o întrerupere în 2016 când a renunţat la conducerea partidului şi la mandatul său de parlamentar, după ce a refuzat să voteze în favoarea învestirii lui Rajoy, în condiţiile în care partidul său decisese contrariul. Totuşi, Sánchez a revenit la conducerea PSOE un an mai târziu, după ce a câştigat alegerile interne din partid.

Raportând felul în care arată Sanchez la politica mondială, analistul Peter Spiegel de la Financial Times, se întreabă dacă va deveni premierul spaniol cel mai chipeș lider din G20, organizație din care Spania nu face încă parte, dar căreia a fost invitată să i se alăture. Depinde, însă, foarte mult de felul în care va continua acesta politicile lui Mariano Rajoy și ce direcție va urma Spania sub conducerea sa.

In @FT‘s #Spain explainer, @MStothard helpfully notes soon-to-be PM @sanchezcastejon is known as “El Guapo” (Mr Handsome). But will he even be the most handsome G20 leader? (OK, Spain isn’t officially G20, but they’re invited) https://t.co/xIEecGrhcz pic.twitter.com/NjVKHJ0Nks

— Peter Spiegel (@SpiegelPeter) June 1, 2018