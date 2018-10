„Nu vedeam cu ochiul stâng. Nu simțeam mare lucru, iar fața mea pe partea aceea era complet lăsată. Mi-a afectat vorbirea. Puteam doar să beau printr-un pai și să mănânc printr-o mică deschizătură în colțul gurii. A fost necesar să reînvăț tot. Am stat în spital pentru recuperare o lună și am urmat o terapie ambulatorie care a durat peste un an de zile”, povestește femeia în vârstă de 56 de ani.

Chiar și după perioada de recuperare, medicii i-au spus că nu va putea să-și miște partea stângă a feței. Dar, în anul 2016, Jarmilla s-a hotărât să încerce o intervenție chirurgicală de pionierat.

Operația care a durat nouă ore a constat în transferul nervilor de pe o parte a feței, pe cealaltă parte, pentru a-i „reanima” chipul, potrivit Daily Mail.

Rezultatele intervenției au venit în timp, iar acum, după trei ani de la accidentul vascular, Jarmilla poate zâmbi din nou.

