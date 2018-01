O profesoară de 29 de ani din Statele Unite a fost arestată pentru că i-ar fi făcut sex oral unui elev de 14 ani. Pe nume Dori Myers, dascălul a respins acuzațiile de agresiune sexuală formulate de procurori, scrie The Sun.

Profesoara de științe sociale la New School for Leadership and Arts din Kingsbridge, New York, a fost arestat vineri seara, după ce elevul cu care a întreținut relații sexuale orale s-a confesat unui coleg de clasă.

Myers, care locuiește în Rockland unde soțul ei este adjunctul unui șerif, a negat acuzațiile potrivit avocatului ei, Andrew Stoll. Apărătorul ei spune că clienta sa este un ”cetățean model și așteaptă cu nerăbdare să își curețe numele.”

Procurorii au cerut stabilirea unei cauțiuni de 50 000 de dolari și au declarat că Myers „a abuzat de poziția sa de autoritate”, dar judecătorul Laura Drager a eliberat-o condiționat fără cauțiune.

Acest caz nu este unul singular. Recent, o altă profesoară din SUA a fost arestată după ce ar fi întreținut relații sexuale cu un elev.

Citește și: O polițistă cu origini românești a scandalizat Marea Britanie cu comportamentul ei agresiv și nepoliticos