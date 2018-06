Incidentul s-a petrecut la restaurantul The Red Hen, din Lexington, statul Virginia, la circa 300 km de Washington DC. ”Seara trecută mi s-a spus de către proprietara Red Hen din Lexington, VA, să plec pentru că lucrez pentru @POTUS şi, politicos, am plecat”, a scris Sarah Sanders sâmbătă pe contul oficial de Twitter al secretarului de presă.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că ”Acţiunile ei spun mult mai multe despre ea decât despre mine. Eu mă străduiesc întotdeauna să tratez oamenii cu respect, inclusiv pe cei cu care sunt în dezacord, şi voi continua să fac asta”.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018