Rapperul Rick Ross internat de urgență după ce a fost găsit inconștient

Rapperul Rick Ross a fost internat de urgență după ce a fost găsit inconștient, joi dimineață. Potrivit presei americane el ar fi ținut în viață doar de aparatele de menţinere artificială a funcţiilor cardio-respiratorii, dar familia neagă această informație, scrie Agerpres.

Artistul a fost preluat de echipajele medicale din reședința sa din Florida în urma unui apel telefonic.

Missy Elliott, Sean ‘Diddy’ Combs şi Snoop Dogg sunt câteva dintre vedetele care au transmis mesaje de încurajare și au făcut apel la fani să se roage pentru rapperul de 42 de ani. “Eu cred în puterea rugăciunii. Să ne rugăm pentru Rick Ross”, a scris Missy Elliott pe Twitter.

I BELIEVE in the Power of Prayer Sending Prayers up for Rick Ross??

