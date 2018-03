Rușii și-au botezat noile arme nucleare în urma unui vot popular

Rusia a dezvăluit numele noilor arme nucleare de ultimă generație pe care le-a botezat în urma unui vot public. Peste șapte milioane de ruși au luat parte la votul organizat de armata rusă, scrie Reuters.

Numele alese sunt “Peresvet”, după un călugăr războinic medieval, pentru un laser și “Burevestnik”, după o păsăre marină, pentru o rachetă de croazieră.

Sistemele de arme, pe care Putin prezentat în timpul unui discurs ținut la începutul acesti luni includ o rachetă de croazieră cu energie nucleară, o dronă subacvatică cu energie nucleară și o armă cu laser.

Putin a folosit adesea retorica militară pentru a obține sprijinul popular și a susține teoria sa că Rusia este asediată din Occident.

Votul pentru alegerea numelui armelor nucleare vine pe fondul temerilor generale că atât din Rusia, cât și Occidentul, se află în pragul unei noi curse a înatmării. Totuși, atât Putin cât și trump au declarat în repetate rânduri că nu doresc acest lucru.

Putin: #Sarmat system has virtually no range limit and will be able to attack across both the South and North Poles https://t.co/2OzZEAnh46 pic.twitter.com/C8AAhoJQr8

— RT (@RT_com) March 1, 2018