Actrița de filme pentru adulți, Stormy Daniels, cere din nou ca Trump să depună mărturile sub jurământ și să răspundă întrebărilor avocatului ei, scrie The Associated Press. Avocatul acesteia a depus o moțiune în fața unei instanțe federale din Los Angeles prin care îl cheamă pe președintele SUA să depună mărturie în legătură cu cei 130.000 de dolari plătiți de avocatul acestuia starletei porno.

Avocatul lui Stormy Daniels, Michael Avenatti, vrea să deschisă un proces în legătură cu acest caz și dorește ca Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ. Reprezentantul actriței porno îl cheamă în instanță și pe avocatul personal al președintelui, Michael Cohen, care i-a plătit lui Daniels 130.000 de dolari cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din 2016, ca parte a unui acord de nedivulgare pe care ea vrea acum să-l rupă.

Trump a vorbit prima dată despre Daniels săptămâna trecută, spunând că nu are cunoștință de plata efectuată de Cohen și a adăugat că nu știa de unde a obținut acesta banii. Casa Albă a declarat în mod constant că Trump neagă aventua cu blonda, iar Cohen a afirmat că a efectuat plata din buzunarul propriu, fără implicarea lui Trump sau a campaniei sale.

Avenatti a depus o solicitare similară în urmă cu o săptămână, dar un judecător a respins-o considerând-o prematură. El contestă de asemenea solicitarea lui Trump ca acest caz să fie judecat de un arbitraj privat și nu de un juriu.

În dosarul depus duminică, Avenatti spune că vrea să le pună întrebări lui Trump și Cohen pentru “nu mai mult de două ore”. El spune că sunt necesare declarațile acestora pentru a stabili dacă Trump știa despre acordul de decontare și despre plata celor 130.000 de dolari. De asemenea, el susține că vrea să știe dacă Trump a fost implicat în orice efort de a o reduce la tăcere pe Daniels.

Stormy Daniels, al cărei nume legal este Stephanie Clifford, a povestit într-un interviu acordat recent pentru emisiunea “60 Minutes” de la CBS că a fost amenințată de un bărbat neidentificat.

Dacă judecătorul va accepta solicitarea lui Avenatti, va fi prima dată din 1998 încoace când un președinte american va depune mărturie înt-un proces. Ultimul care a făcut asta a fost Bill Clinton.