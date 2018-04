Sute de ortodocși au celebrat Floriile în Ierusalim

Sute de ortodocșii au celebrat Floriile în Ierusalim și au mers pe străzi cu crengi de măslin și fenicul în mână, așa cum s-a întâmplat și acum 2.000 de ani. Pelerinajul organizat de Biserica Ortodoxă Română a fost condus de părintele Dimitrie Arhim Teofil Anastasoaie, reprezentantul BOR în Țara Sfântă.

Credincioșii ortodocși şi pelerinii aflaţi în aceste zile în Ierusalim au parcurs traseul de la Betfaghe până la zidul Cetăţii Vechi a Orașului Sfânt.

Pelerinii au pornit de la biserica ortodoxă din Betfaghe, de pe Muntele Măslinilor și au intrat prin Poarta Leilor în Cetatea Sfântă.

Procesiunea a fost condusă de către părintele Dimitrie Arhim Teofil Anastasoaie, superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, cel care a dus icoana praznicului “Intrării Domnului în Ierusalim”.

Procesiuni au fost organizate, sâmbără, și în majoritatea orașelor din România.

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: “Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante din an, reprezentând singura data când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat.

În București, pelerinajul de Florii este organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, iar la eveniment sunt așteptați ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi mireni din Capitală şi din judeţul Ilfov. La încheierea pelerinajului, credincioșii au fost întâmpinați de patriarhul Daniel, care a sfinţit icoana praznicului “Intrării Domnului în Ierusalim” și a rostit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor.

