Ținuta modelului Brandi Glanville nu a fost trecută cu vederea de critici.Rochia transparentă, purtată fără sutien a atras atenția tuturor. Singurul lucru care i-a acoperit părtile intime a fost un body, în partea de jos a corpului.

Vedeta de reality show, Brandi Glanville este o prezenta constanta in tabloidele americane. S-a scris ca, in trecut, ar fi avut o aventura cu Gerard Butler si a format un cuplu cu Eddie Cibrian.

Ținuta modelului Brandi Glanville a făcut furori pe covorul roșu

Brandi si actorul din ,,Sunset Beach” au fost casatoriti din 2001 pana in 2010. Fostul model este unul dintre starurile din The Real Housewives of Beverly Hills.

