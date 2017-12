Un Airbus A380 a desenat un pom de Crăciun gigant deasupra Germaniei

Producătorul de avioane Airbus a oferit un cadou de Crăciun trimițând un pilot la bordul unei aeronave Airbus A380 să deseneze un pom de Crăciun gigant deasupra Germaniei, scrie BBC News.

Echipajul, care testează un Airbus A380, a produs o imagine colorată clar redată pe site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Pomul, complet cu globuri, se întindea pe sute de kilometri pornind din nord din orașul Hamburg până în sud la Stuttgart și înapoi în nord.

An early Christmas gif from the @Airbus A380.

See how Airbus drew their tree at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/ah1eBzFGGY

— Flightradar24 (@flightradar24) December 13, 2017