După ce Scott Purdy și-a rupt piciorul în timpul unui accident de karting, viața lui s-a schimbat radical. Britanicul pretinde că niște analgezice prescrise de medic l-au “făcut” gay, potrivit mirror.co.uk.

Bărbatul crede că a devenit gay după ce a luat calmantul Pregabalin (cunoscut și sub numele de Lyrica). Tânărul a povestit că și-a pierdut atracția sexuală pentru femei, iar acest lucru l-a făcut să își părăsească iubita, realizând totodată că a devenit atras de bărbați.

„Am observat că nu mai simt nicio atracție sexuală față de femei. Este foarte ciudat, având în vedere că până acum nu am avut nicio relație cu bărbați.

În copilărie am fost curios, însă nciodată nu am mers prea departe în acest sens. Am fost nevoit să mă despart și de iubita mea, nu am vrut să o mint”, a declarat Scott.

Într-adevăr acest tratament care se administrează în cazurile de epilepsie are ca efect pierderea libidoului și accentuarea anxietății. Dar nu a existat niciun caz și nici nu este ștințifiic demonstrat că un anumit medicament poate duce la schimbrea sexualității.

Scott spune că toți cei care iau aceste medicamente ar trebui să fie informați cu privire la “urmări”: Mi-a luat destul de mult timp până când mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine. La momentul respectiv, am decis să întrerup tratamentul, iar atracția mea pentru bărbați a dispărut”, a mai spus el.

Tânărul recunoaște totuși că s-a împăcat cu sexualitatea lui. “Acum sunt mai fericit și m-am împăcat cu sexualitatea mea. Este o senzație eliberatoare. Pur și simplu nu mă mai interesează părerile celor din jur. Acum sunt homosexual”, a conchis Scott.

Lyrica este un produs de Pfizer – gigantul farmaceutic care face Viagra, un medicament pentru a trata disfuncția sexuală la bărbați.

