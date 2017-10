Un bărbat susțint că ceasul său inteligent i-a salvat viața. El a primit o notificare să meargă de urgență la medic, ceea ce a și făcut. Așa a aflat că suferă de embolism pulmonar, care poate să fie fatal, notează The Telegraph.

James Green din New York a publicat un mesaj pe Twitter în care a spus ce a pățit. „Nu am crezut niciodată că un ceas inteligent pe care l-am cumpărat în urmă cu doi ani își va salva viața. Am văzut cum ritmul cardiac crește brusc, se pare că era un embolism pulmonar”, a scris el.

Bărbatul a povestit că a observat cu ajutorul ceasului inteligent cum ritmul său cardiac a crescut foarte repede. El folosește aplicația HeartWatch, care monitorizează ritmul cardiac al unei persoane și trimite o notificare atunci când este prea crescut sau prea scăzut.

„Am primit o alertă că ritmul meu cardiac este adesea crescut, chiar și atunci când stau liniștit la birou. Aveam și alte simptome, așa că am decis să merg la doctor, realizând că nu este doar un atac de panică și ceva mai mult”, a mai spus el.

În urma unor teste, el a descoperit că suferă de un embolism pulmonar, care putea să-i fie fatal. Astfel, bărbatul consideră că dacă nu avea ceasul inteligent, el nu ar fi descoperit simptomele și nici nu ar fi mers la doctor. El consideră că această aplicație i-a salvat viața.

Creatorul aplicației a spus că este compleșit de ideea că a avut un rol în descoperirea acestei boli. El a spus că a decis să creeze HeartWatch în 2015, după ce tatăl său a murit brusc la vârsta de 56 de ani, în urma unor probleme cardiace.