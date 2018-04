Jack Reynolds, un britanic de 106 ani, a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai vârstnic om care s-a dat pe tiroliană. Acesta este al treilea record doborât de britanic, citează Agerpres agenția Press Association.

La împlinirea vârstei de 106 ani, Jack Reynolds din Derbyshire, a alunecat pe coarda întinsă cu o lungime de 400 de metri, aflată la o înălţime de 60 de metri.

Gestul său, care l-a introdus pentru a treia oară în Guiness Book are și un scop caritabil, el încercând astfel să adune fonduri pentru Stroke Association, o fundaţie din Marea Britanie dedicată prevenirii atacurilor cerebrale, susţinerii persoanelor care au trecut printr-un astfel de eveniment, dar şi cercetării în acest domeniu.

Momentul în care Reynolds a coborât pe tiroliană a fost difuzat în direct la emisiunea “Good Morning Britain” transmisă de ITV.

106-year-old birthday boy Jack Reynolds has broken the @GWR for oldest person to use a zipwire!! He is now a TRIPLE world record breaking champion!! Congratulations, Jack… and happy birthday!! pic.twitter.com/bJG0OMO7oi

— Good Morning Britain (@GMB) April 6, 2018