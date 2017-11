Mama unui băiat sud-african de cinci ani, care a murit după ce a căzut în latrina școlii la care învăța, a dat în judecată Ministerul Educației din Africa de Sud acuzându-i de moartea fiului ei, scrie BBC News.

Michael Komape a fost elev la școala primară Mahlodumela din provincia Limpopo din nordul țării. Pe data de 20 ianuarie 2014 a mers la toaletă și nu s-a mai întors. Mama acestuia, Rosina, povestește că a fost sunată de directoarea șoclii pentru a-i spune că fiul ei lipsește și că un copil din aceeași clasă i-a spus că a căzut în latrină.

Mama lui Michael a povestit instanței că a tunci când a ajuns la școală în latrină se putea vedea doar un braț al fiului ei, dar nu și restul corpului. În acel moment ea a leșinat.

Atât ea cât și soțul său au rămas traumatizați, iar femeia și-a pierdut locul de muncă pentru că nu se mai putea concentra la nimic după trauma suferită.

Familia Komape a făcut plângere în 2015, iar de atunci procesul a fost întârziat până acum când au avut loc primele audieri la Tribunalul Polokwane.

Părinții lui Michael au dat în judecată pe lângă minister și pe ministrul educației din Limpopo și pe directorul școlii, acuzându-i de neglijență și încălcarea dreptului constituțional al elevilor la o educație de bază.

Familia susține că toaletele sunt dărăpănate și nu sunt potrivite pentru a fi folosite de copii.

Ei cer în instanță daune de 210.000 de dolari pentru traume, durere, cheltuieli medicale, costuri funerare și pierderea locului de muncă.

Inculpații susțin însă că moartea a fost accidentală și nu rezultatul unui comportament neglijent sau neconstituțional.

Guvernul a fost criticat pentru reacția sa la acest caz, mai ales după ce la trei luni după incident, fostul șef al învățământului din Limpopo, Dikeledi Magadzi, a declarat postului local de televiziune ENCA: „Eu nu sunt MEC (membru al Consiliului Executiv) al toaletelor … Eu nu sunt Dumnezeu”.

