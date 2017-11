Un pensionar din Canada a anunțat că-și caută îngrijitor. Oferta lui a devenit virală

Un pensioanr canadian în vârstă de 75 de a lansat un apel care a devenit viral. Bărbatul a spus că își caută un îngrijitor, care să locuiască alături de el într-o cabană aflată în mijlocul naturii, în Noua Scoție. Peste 45.000 de oameni au văzut anunțul, iar sute de oameni au aplicat pentru acest job, inclusiv persoane din China, notează BBC News.

Terron Dodd, în vârstă de 75 de ani, suferă de scleroză multiplă. El nu vrea însă să fie internat într-un azil, ci își dorește să trăiască în continuare în cabana lui din mijlocul naturii, unde are grijă de grădină, precum și de păsările din curte. Fiicele lui, care trăiesc la aproximativ 100 de kilometri distanță, l-au îndemnat însă să-și găsească un îngrijitor.

Cu ajutorul lor, bărbatul a alcătuit un anunț în care a descris persoana alături de care vrea să împartă cabana. Candidatul ideal trebuie să gătească, să aibă grijă să fie curățenie, să ajute cu munca în grădină, precum și să hrănească găinile. În schimb, primește o cameră în cabană, propria baie, precum și 28.000 de dolari pe an.

În plus, ar trebui să fie dispus să meargă din când în când cu Terron la târguri, căci acesta sculptează mici obiecte în lemn, pe care apoi le vinde.

Astfel, bărbatul are nevoie de ajutor pentru a se deplasa, căci se află într-un scaun cu rotile. Anunțul pensionarului a fost vizionat de zeci de mii de oameni, iar sute au și aplicat. Unii au aplicat chiar din China. Terron mărturisește însă că „nu toată lumea poate să trăiască într-un loc precum acesta”. El consideră însă că are șanse mari să găsească o persoană care să-l ajute.

Nu este pentru prima oară când anunțul unui bătrân devine viral. La fel s-a întâmplat și când Ray Johnstone, în vârstă de 75 de ani, a anuțat că-și caută partener de pescuit.