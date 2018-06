Kevan Chandle, în vârstă de 32 de ani, care în viața de zi cu zi este speaker motivațional, povestește că deși nu poate merge și boala de care suferă l-a lăsat invalid și corpul său nu s-a dezvoltat ca al unui om normal, spiritul său este unul sănătos și cea mai mare dorință a lui a fost să exploreze.

Acest vis părea unul imposibil până când prietenii lui s-au decis să-l ia odată într-o călătorie pe canalele din Greensboro, Carolina de Nord. Și pentru că nu putea fi transportat în căruciorul cu rotile prin astfel de locuri, ei au improvizat un scaun-rucsac, pe care să-l pună în spate.

Așa a început incredibila aventură a lui Kevan și a prietenilor lui. Cei trei tineri care îl cară pe Kevan recunosc că ceea ce fac ei nu este ușor, dar spun că este distractiv. ”Kevan are 30-33 de kilograme. Nu părea prea complicat să-l transportăm, dar după 10-15 minute de mers cu el în spate devine tot mai greu”, a povestit Philip Keller, unul dintre prietenii care l-au plimbat prima dată, pentru greensboro.com.

Călătoria lor în Europa, realizată în iulie 2016 a fost extrem de interesantă, Kevan descriind-o ca pe o ”experiență care îți schimbă viața”. Ei au vizitat atunci Franța, Irlanda și Marea Britanie.

”În urmă cu doi ani, împreună cu prietenii mei, am decis să facem turul Europei. Șmercheria: Eu eram rucsacul. Mă bazez în mod obișnuit pe un scaun cu rotile pentru a ajunge unde am nevoie, dar acest lucru nu se potrivea planurilor noastre, așa că am lăsat scaunul la aeroport și băieții m-au purtat timp de trei săptămâni într-un rucsac special conceput. Am vizitat zona rurală a Marii britanii, am urcat pe insula Skellig Michael și am explorat Parisul de la un capăt la celălalt”, povestește Kevan pe pagina de donații deschisă pentru finanțarea noii excursii.

Acum, doi ani mai târziu, tânărul explorator și alți cinci prieteni, care s-au oferit voluntari, Ben Duvall, 28 de ani, Tom Troyer, 30 de ani, Dan Tenney, 32 de ani, Luke Thompson 28 de ani, și Danny Qin, 16 ani, plănuiesc să realizeze o nouă expediție, de această dată în China. Cei șase plănuiesc să bată țara în lung și lat, urmând să viziteze Guilin, Luoyang și Beijing în timpul călătoriei care va dura trei săptămâni.

Citește și: EXCLUSIV. Jandarmi şi silvicultori, atacaţi de hoții de lemne în Bistriţa-Năsăud. Detalii uluitoare din pădurile României