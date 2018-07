“Am ales să vin pentru prima dată în Romania la cererea publicului şi la insistenţa organizatorului. Vreau să descopăr personal ţara frumoasă pe care o aveţi şi mă bucur că acest concert coincide cu Anul Centenarului, o comemorare atât de importantă pentru România! Ştiu că în România există una din cele mai semnificative comunităţi elene din diaspora. Va fi o mare plăcere şi onoare pentru mine să fiu măcar pentru o zi alături de voi! Vă aştept pe toţi pe 14 octombrie, la Sala Palatului să sărbătorim împreună cei 40 de ani de carieră muzicală şi să cântăm multe din melodiile de suflet atât ale mele cât şi ale voastre ! Va fi o seară de neuitat!” – Vasilis Karras . “As’tin na leei” , „Den Pao Pouthena”, „Nychta Kselogiastra”, „Gela mou”, „ An hatheis ti tha kano”, „ Aporo an aisthanesai typseis”, „ Den akoys”, „ Ap’to Vora mehri to Noto”, „Feinomeno” , „Erhomai” și „Aliti me lene” sunt doar cateva dintre cele mai cunoscute piese ale lui.

Titlul de „Lord al Dragostei nebune “ l-a câştigat ca urmare a impresionantelor sale cântece

Născut în Kokkinochori Kavala, Vasilis Karras are doi frați, Damianos și Anastasia. La vârsta de 10 de ani s-a mutat cu familia sa în Salonic. În 1969, la vârsta de 16 ani, a avut prima sa apariție muzicală la clubul de noapte „Refugiatul“ în Evosmos Salonic. În paralel lucra ca mecanic auto, a doua sa mare iubire după cântec. Şi-a început cariera profesională în Salonic.

Titlul de „Lord al Dragostei nebune “ l-a câştigat ca urmare a impresionantelor sale cântece dedicate celei mai nobile legături care poate implica doi oameni, dragostei , cu toate stadiile ei, care ating inimilor fanilor săi, încununând astfel cariera sa cu un frumos palmares de peste 40 de albume în discografie. Din 1980, de când a lansat primul său album au trecut doar putini ani până când toate discurile sale au devenit aur și platină, în timp ce cel mai mare succes comercial a fost albumul “M’eheis kanei aliti” în 1997 , care a înregistrat vânzări de peste 180.000 de exemplare, cu versuri și muzică de Mihail Rakintzis.

Vasipap, Minos EMI, Universal Music Greece, The Spicy, Sony BMG, Virus Music sunt casele de discuri care au adus publicului larg frumoasele sale cântece în toţi aceşti ani. El a colaborat cu mari compozitori si textieri precum Phoebus, Giorgos Theothanous, Alekos Chrysovergis și Spiros Giatras, Evi Droutsas, Panos Falaras, Christos Dantis, Kyriakos Papadopoulos și Ilias Philippou, Michalis Hatzigiannis, Christos Nikolopoulos si mulţi alţii.

Vasilis Karras a făcut duete cu cântăreți cum ar fi Stratos Dionisiou, Pantelis Pantelidis Natasa Theodoridoy Antonis Bardis, Peggz Yina, Stelios Rokkos, Marianthi Kefalas, The PYX LAX, Constantina, Angela Dimitriou , Tolis Voskopoulos, Nikos Zoidakis, Despina Vandi, Elli Kokkinou, Eirini Mercuri, Alchimiștii, Paola. Cu cei mai mulţi dintre ei a colaborat şi pe scenă cu diferite ocazii atât în Grecia cât şi în străinătate.

