Dragoș Voinea nu e mare amator al țuicii, dar știe cum stă treaba cu cazanele de calitate. Așa că și-a făcut o afacere care merge bine mai ales în acest an, când fructele aproape că au rupt crengilor copacilor cu abundența lor.

Vânzarea alambicurilor, afacere sezonieră

„Este un business sezonier, încep din iunie vânzările, până la sfârșitul anului. Din ianuarie până în iunie nu avem vânzări. Oamenii când se văd cu fructele, atunci încep să caute. Și anul ăsta s-au făcut multe”, a explicat omul de afaceri.

350 de litri este capacitatea celui mai mare cazan cu care bucureșteanul a venit la Indagra 2018. Dar are și mai mici, cu prețuri începând de la 2.100 de lei până la 17.500. Pentru micii întreprinzători, poate aduce și cazane de o mie de litri. „Cele mai performante cazane sunt cele care au tablă de 5 milimetri la bază, vin echipate din fabrică cu motor electric, au cilindre răcitoare, nu cu spiră și sunt dedicate mai mult fermelor, celor care au mici întreprinderi. Celelalte sunt pentru uz casnic, chiar dacă au capacități mari. Sunt foarte practice. Etanșarea nu se mai face ca pe vremuri cu făină, cu mămăligă, acum se etanșează cu apă pe marginea capacelor”, explică Dragoș Voinea.

Foc pe lemne sau pe gaz

Toate cazanele sale au avizul sanitar și sunt construite din cupru alimentar, iar focul se poate face atât pe lemne, cât și pe gaz. Bărbatul a început afacerea acum trei ani, după ce a văzut calitatea cazanelor la vecinii sârbi, de unde le și aduce. „N-am avut acasă, tot timpul am locuit la oraș, așa că n-am avut livadă, ca să am cazan. Dar din ce am văzut, sistemul era mult mai rudimentar și mai greoi. Majoritatea cazanelor făcute în România sunt realizate din materiale necontrolate și de nespecialiști. Din cupru luat de pe unde îl iau. Când cazanele se vând la kilogram, e o problemă”, explică specialistul.

De obicei, alambicul este o mașinărie improvizată de gospodar, după informații moștenite. Alții au cazanul de țuică din generație în generație. Iar fabricarea tăriei este tot sarcina bărbatului. Doar că de cinci ani, țuica din gospodărie trebuie să plătească accize. Practic, cazanul trebuie înregistrat la autoritatea fiscală din localitatea în care vă aflați și înainte să vă apucați de făcut țuică, trebuie să anunțați. Astfel încât, dacă se face un control, să fiți acoperit. În trecut, s-au făcut descinderi la cazanul de țuică al celor care comercializau băutura. Dar chiar dacă este pentru consum propriu, tot trebuie plătită acciza care este 375 de euro pe hectolitru de alcool pur.