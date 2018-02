Alertă meteo pentru orele următoare. Duminică vor începe ninsorile, urmând să se depună în Muntenia şi vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zăpadă, iar în Bucureşti între 3 şi 5 centimetri.

Ninge duminică în Muntenia, vestul Dobrogei şi în Bucureşti, anunţă ANM. „Mâine (sâmbătă -n.r.) o să avem un ecart de la 0 grade în nordul Moldovei până la 8-9 grade în sud. În schimb în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, dar mai ales pe parcursul zilei de duminică, ne aşteptăm ca aria precipitaţiilor să se extindă pe partea de sud şi sud-est a ţării, mare parte din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, ceea ce înseamnă că în partea central sudică a Munteniei, poate chiar şi vestul Dobrogei, să se depună un strat de zăpadă în medie între 5 şi 10 centimetri. Iar la Bucureşti un strat de 3-5 centimetri. Deci începe ninsoarea şi în Capitală. Începem să avem cât de cât un decor de iarnă, numai că nu ţine mult. E până duminică seara, pentru că apoi, din nou, precipitaţiile se restrâng”, a declarat meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Timu, potrivit mediafax.

COD GALBEN de ceaţă în şase judeţe din sudul ţării, până la ora 10



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţa, atenţionare cod galben de ceaţă pentru şase judeţe din zona de sud a ţării. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scăzută. Astfel, sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi. Din cauza ceţii, vizibilitatea este scăzută local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

